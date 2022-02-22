Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu, Hikmet elendi mi? Survivor Hikmet ne dedi, ne yaptı, ceza mı alacak yoksa diskalifiye mi oldu?

Survivor ada konseyi sona erdikten sonra Yasin ve Hikmet arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın akabinde ikili arasında kavga çıkıyor. Peki, Survivor Yasin ve Hikmet kavga mı ediyor, diskalifiye mi olacaklar? Survivor Hikmet diskalifiye mi olacak, elendi mi? Survivor Hikmet ne dedi, ne yaptı, ceza mı alacak yoksa diskalifiye mi oldu? Acil Durum Konseyi'nde neler olacak? Survivor Hikmet eleniyor mu? Survivor Hikmet ceza mı alacak? Son dakika Survivor gelişmeleri...

SURVİVOR 2022 HİKMET DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Survivor 2022 bugünkü ada konseyinin bitiminde Yasin ve Hikmet'in kavga ettiği görüldü. Bugün yapılan ada konseyinde Hikmet ve Yasin arasında tartışma yaşandı. Ada konseyi bittikten sonra Yasin ve Hikmet birbiriyle atışmaya başladı. Ardından kavga çıktı. Yaşanan tartışmanın görüntülerinin tamamı TV'de yayınlanmadı. Fakat bir kısmı TV'de ekranlara gelecek. Tüm görüntülere Exxen TV'den ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR YAYINLANMAYAN GÖRÜNTÜLERE EXXEN ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Survivor'da Hikmet diskalifiye mi olacak bilinmiyor. Detaylar bugün yayınlanacak olan yeni bölümde netlik kazanacaktır.

SURVİVOR 22 ŞUBAT ACİL DURUM KONSEYİ'NDE NELER OLDU?

22 Şubat Salı günü Survivor All Star'da Acil Durum Konseyi yapılacak. Konseyde Yasin ve Hikmet arasındaki tartışma konuşulacak. Detaylar bugün yeni bölümde Survivor'da...

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun olan Tuğsuz, İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılması ile sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler, kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decathlon branşına yönlendirildi.

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