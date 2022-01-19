Survivor günleri 2022: Survivor hangi günler var? Survivor günler ve saatleri kaç? Survivor saat kaçta başlayacak?
Survivor günleri 2022 araştırılmakta. Survivor hangi günler var sorusu TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor günleri 2022: Survivor hangi günler var? Survivor günler ve saatleri kaç? Survivor saat kaçta başlayacak? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
Survivor saat kaçta başlayacak? Yeni sezonda heyecana kaldığı yerden devam eden Survivor bu sezon All Star kadrosu ile izleyicisiyle buluştu. Survivor bugün var mı? sorusu TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor günleri 2022: Survivor hangi günler var? Survivor günler ve saatleri kaç? Survivor saat kaçta başlayacak? soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...
Pazartesi: 20.00'da TV8'de
Salı: 20.00'da TV8'de
Çarşamba: 20.00'da TV8'de
Perşembe: yayın yok
Cuma: yayın yok
Cumartesi: 20.00'da TV8'de
Pazar: 20.00'da TV8'de
Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.
Survivor All Star 2022 yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.
Survivor'ı neredeyse her akşam TV8 ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler Survivor haftada kaç gün var sorusuna yanıt aradı. Survivor güncel yayın akışı dahilinde haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Yayınlandığı günler; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleridir.
İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz