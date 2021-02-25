Survivor erman öldü mü? Survivor Erman kimdir? Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Erman Altıkardeş neden ayrıldı?

TV 8'in başarılı yapımı Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan Erman Altıkardeş diskalifiye olmuştu. Survivor erman öldü mü? Survivor Erman kimdir? Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Erman Altıkardeş neden ayrıldı?

Survivor 2020'de ünlüler takımında yarışmakta olan Erman yarışmadan diskalifiye oldu. Survivor Ermen Survivor 2020'de adada yaklaşık 2 hafta kalmıştı. Survivor erman öldü mü? Survivor Erman kimdir? Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Erman Altıkardeş neden ayrıldı?

SURVİVOR ERMAN ÖLDÜ MÜ? SURVİVOR ERMAN KİMDİR?

22 Şubat 1996 tarihinde doğan Erman Altıkardeş, Balkan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşlarında Altay Spor Kulübü'nün altyapısında spor hayatına ve kariyierinebaşladı.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre lisesi, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.Başarılı bir kaleci olan Erman Altıkardeş, Almanya'da One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etmiştir. Kaleci olarak Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giymiştir.

- Erman Altıkardeş-

SURVİVOR ERMAN ALTIKARDEŞ NEDEN AYRILDI?

Survivor 2020'de yarışmanın başladığı ilk günlerden itibaren adaya bir türlü uyum sağlayamayan Erman, yarışmacılardan Yasin ile kavga etmiş ve diskalifiye olmuştu. Konseyde Acun Ilıcalı şu açıklamayı yaparak Erman Altıkardeş'in diskalifye olma nedenini ise şöyle açıklamıştı:

"Biz Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu sebeple Survivor'a devam etmeyecek."