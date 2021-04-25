Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, nerede? Survivor Ekstra Semih Öztürk hastalandı mı?

Survivor 2021 yarışmasından sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra'da 25 Nisan bugün Semih Öztürk yer almadı. Bunun ardından seyirciler Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, rahatsızlandı mı, korona mı oldu, hastalandı mı, ne oldu? gibi soruların cevaplarını merak etti. Detaylar haberimizde...

25 Nisan bugün yayınlanan Survivor Ekstra programında Semih Öztürk'ün yer almaması merak konusu oldu. Peki Semih Öztürk neden yok, rahatsızlandı mı, hastalandı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Semih Öztürk niye yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk programda niye yok? Yorumcu Semih Öztürk nerede? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR EKSTRA SEMİH ÖZTÜRK NEDEN YOK?

Furkan Dede'nin açıklamasına göre Semih Öztürk kendini halsiz hissetti ve korona testi yaptırdı. Yaptırdığı testin sonucu pozitif çıkmasından dolayı Semih Öztürk bugün ve önümüzdeki günler Survivor Ekstra programında yer alamayacak. Kısacası Semih Öztürk korona olduğu için programda bulunmuyor. En kısa zamanda ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı. Semih Öztürk şu sıralar Survivor Ekstra programında sunuculuk yapmaktadır.