Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, nerede? Survivor Ekstra Furkan Dede rahatsızlandı mı?
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Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, nerede? Survivor Ekstra Furkan Dede rahatsızlandı mı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, nerede? Survivor Ekstra Furkan Dede rahatsızlandı mı?

Survivor 2021 yarışmasından sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra'da 8 Nisan bugün Furkan Dede yer almadı. Bunun ardından seyirciler Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, rahatsızlandı mı, ne oldu? gibi soruların cevaplarını merak etti. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

9 Nisan bugün yayınlanan Survivor Ekstra programında Furkan Dede'nin yer almaması merak konusu oldu. Peki Furkan Dede neden yok, rahatsızlandı mı, hastalandı mı? Survivor Ekstra Furkan Dede kimdir, nereli, kaç yaşında? Furkan Dede niye yok? Survivor Ekstra Furkan Dede programda niye yok? Moderatör Furkan Dede nerede?

SURVİVOR EKSTRA FURKAN DEDE NEDEN YOK?

Furkan Dede bel rahatsızlığından dolayı programda yer almadı. En kısa zamanda ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok? Survivor Ekstra Furkan Dede rahatsızlandı mı?

FURKAN DEDE KİMDİR?

1986 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Dede'yi tüm Türkiye Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma ile tanıdı. Yarışmada yaptığı yorumlar ile genel anlamda tepki çekse dahi adından söz ettirmeyi bilen isim yarışmadan 100 Bin TL ödül ile yarıldı.

Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok? Survivor Ekstra Furkan Dede rahatsızlandı mı?

Dede bu yarışmanın ardından kazandığı para ile ticarete atıldı fakat umduğunu bulamadı. Furkan Dede 2010 yılında, Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçilen Survivor Panama: Kızlar Erkekler yarışmasına katıldı.

Yıllar 2013'ü gösterdiğinde Acun Ilıcalı ile tekrar yolları kesişen isim TV8 ekranlarında "Oynat Bakalım" adlı komik video programında sunuculuk yaptı. Furkan Dede 2015 yılında Sinek 2'li programının da sunuculuk görevini üstlendi. Sunucu Survivor yarışmasının ekranlara geldiği dönemlerde TV8 ve TV8,5 ekranlarında ortak yayınlanan "Survivor Ekstra" programının yorumculuk yaptı.

Furkan Dede halen TV8 ekranlarında yayınlanan "Oynat Bakalım" programında sunuculuk yapıyor.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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