Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?

Survivor Türkiye'de gönüllüler takımının oy kullandığı konseyde duygusal anlar yaşandı. Acun Ilıcalı'nın kırmızı alarm olarak duyurduğu sakatlığın Reşat'la ilgili olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın "Survivor'a devam edemeyebilirsin" sözleri konseyde soğuk rüzgarlar estirdi.

Survivor'da ada konseyinde eleme heyecanı yaşandı. İkinci eleme adayı için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler, Acun Ilıcalı'nın kırmızı alarm olarak duyurduğu haber sonrası şaşkınlık yaşadı. İzleyiciler rahatsızlık geçiren Cemal Hünal'ın yarışmaya veda edecek isim olacağını düşünürken Acun Ilıcalı yaptığı açıklama herkesi şaşırttı.

SURVİVOR'DAN KİM DİSKALİFİYE OLUYOR?

İlk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan iki takımda Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedeniyle yaşadıkları ekrana damga vurmuştu. 10 Ocak günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle de nefes almakta güçlük çektiğini dile getirmişti.

Cemal Hünal

Survivor 3. yeni bölüm fragmanında ada konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğinin işaretini verdi. Akıllara rahatsızlık geçiren Cemal Hünal gelse de önceki oyunda ayağından sakatlanan Reşat'ın yarışmaya devam edememe durumu olduğu belirtildi. Acun Ilıcalı'nın "Survivor'a devam edemeyebilirsin" sözleri de konseyde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Sakatlığı önümüzdeki günlerde doktorlar tarafından değerlendirilecek Reşat'ın, yarışmaya devam edip edemeyeceği açıklanacak.

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

SURVİVOR ELEME ADAYLARI DA BELLİ OLDU

Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı Sena olmuştu. Yarışmacıların verdiği oylarda Hanzade ve Dora adı ön plana çıktı. Hanzade 5 oy alırken Dora 6 oy aldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Dora oldu.

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar Of'ta sürdürdü.

2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.