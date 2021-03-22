Survivor'da pota heyecanı! Elemeye kalan isimler belli oldu
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Survivor'da pota heyecanı! Elemeye kalan isimler belli oldu

22.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:12

Survivor 2021 dün akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarının belirlendiği konseyle ekrana geldi. İlk dokunulmazlık oyununun kaybeden ünlüler takımı ikinci oyunda tüm gücünü ortaya koyarak dokunulmazlığı kazandı. İlk eleme adayı olan Gonca'nın ardından gönüllüler takımında Hanzade ve Aleyna Çalışkan potaya girdi.

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. İlk oyunu kazanan gönüllüler, dün akşam da kazanarak bir hafta daha kalmayı garantilemek, ünlüler takımı ise rakip takımdan bir adayın potaya girmesini sağlamak için dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANDILAR

Balyozla girdikleri ve önüne gelen engeli yıkarak ilerledikleri parkurda müthiş karşılaşmalar ekrana geldi. Kıra kıra gidilen parkurda üstünlük sağlayan ünlüler takımı 10-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

ÜNLÜLERİN İLK ADAYI GONCA OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmayı başarmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, ada oylamasında Gonca'yı ilk gitme adayı olarak belirledi.

Survivor'da pota heyecanı! Elemeye kalan isimler belli oldu
Gonca

GÖNÜLLÜLERDEN İKİ İSİM ELEMEYE KALDI

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu. Ada konseyinde gönüllüler takımından eleme adayı olarak ismi yazılanlar Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Ayşe oldu. Bu üç isim arasında isimleri dörder kez yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan birlikte eleme adayı oldular.

Survivor'da pota heyecanı! Elemeye kalan isimler belli oldu
Hanzade
Survivor'da pota heyecanı! Elemeye kalan isimler belli oldu
Aleyna Çalışkan
Survivor'da pota heyecanı! Elemeye kalan isimler belli oldu
Haber Yorumları (3)
FATİH: yazık yine yanlışlar başladı acun '' un adam kayırmacılıgı ayşe gibi bir isim potaya giriyor dora denilen ve takıma hiç bir katkısı olmayan adam kaç kere potaya girip kurtuluyor , Hanzade varlıgı ile yoklugu belli olmayan biri takıma hiç katkısı yok hep son anda kurtuluyor yazık.
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FATİH: acun senaryo veriyor onlarda oynamak zorunda ve karşığında hesaplarına para yatıyormuş yoksa dokunulmazlığı kaybedince gitmemek için ağlamazlardı
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KUMLU CAM 07: Survivor bir yarışma falan değil, Senaryosu Acun Medya tarafından yazılmış bir filmdir. Bunun kimseye söylenmemesi için yarışmacılara yüksek miktarda tazminat imzalatılıyor.
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