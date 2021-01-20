Survivor'da kim elendi? 19 Ocak 2021 Survivor'da kim elendi?

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında ödül oyunu oynandı. Survivor 2020'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme potasına kalan yarışmacılar arasından bir kişi adaya veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? 19 Ocak 2021 Survivor'da kim elendi?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam 9. yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında ödül oyunu oynandı. Peki, Survivor'da kim elendi? 19 Ocak 2021 Survivor'da kim elendi?İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın ikinci haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Ünlülerde SMS oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı İsmail Balaban olurken, gönüllülerde SMS birincisi ise Poyraz oldu.

19 OCAK 2021 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de eleme kalan İlayda, Öykü Çelik, Dora ve Sancakay arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacının Sancakay olduğunu açıkladı.

Sancakay veda konuşmasında "Karakterimden ödün vermeden yarıştım. İnşallah devam edecek olan arkadaşlar da karakterlerinden ödün vermez" diyerek gönderme yaptı.

SURVİVOR SANKACAY KİMDİR?

İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997 yılında dünyaya geldi. Sancakay Ilım Morgül, Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğenidir. Spor hayatına ritmik jimnastikle başlayan Sancakay, lise yıllarında İzmir'de futbol kariyerine başladı. Son sınıfta Rizespor ekibine transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini bu şehirde tamamladı.

Genç yarışmacı, lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisi.