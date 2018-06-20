Survivor'da Kıbrıs'ı Garantileyen İlk İsim Kim Oldu? Adem mi Nagihan mı?
Survivor 2018'de finale sayılı günler kala Kıbrıs'a gitmeyi garantileyen ilk isim Adem Kılıççı oldu.
Survivor'da Adem ve Nagihan Kıbrıs'taki finaller için karşı karşıya geldi. Sembol finalinde birinci olan isim Kıbrıs'ı garantileyecekti. Adem Kılıççı Kıbrıs'a gitmeyi garantiledi.
ADEM KILIÇÇI PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Kıbrıs'a gitmek için sembol oyunun da Nagihan ile karşı karşıya gelen Adem'in performansı göz doldurdu. Sunucu Alp Kırşan ise, "Adem Kıbrıs'ı garantilemiş olsan da dokunulmazlık oyunlarında oynayacaksın" dedi.
YORUMLAR (4)
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Şu survivor bitsin artıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ADEM=ADAM rakibine bile taktik veriyor koca yürekli adamCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sampiyon ADEM yazdiracagiz!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Adam adam vallaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır