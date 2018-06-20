Survivor'da Kıbrıs'ı Garantileyen İlk İsim Kim Oldu? Adem mi Nagihan mı?

Survivor'da Adem ve Nagihan Kıbrıs'taki finaller için karşı karşıya geldi. Sembol finalinde birinci olan isim Kıbrıs'ı garantileyecekti. Adem Kılıççı Kıbrıs'a gitmeyi garantiledi.

ADEM KILIÇÇI PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Kıbrıs'a gitmek için sembol oyunun da Nagihan ile karşı karşıya gelen Adem'in performansı göz doldurdu. Sunucu Alp Kırşan ise, "Adem Kıbrıs'ı garantilemiş olsan da dokunulmazlık oyunlarında oynayacaksın" dedi.