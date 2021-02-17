Survivor'da dün kim elendi? Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Şubat Survivor izle!
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Survivor'da dün kim elendi? Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Şubat Survivor izle!

17.02.2021 07:32 | Son Güncelleme: 17.02.2021 07:36
Survivor'da dün kim elendi? Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Şubat Survivor izle!

16 Şubat Salı günü yayınlanan Survivor'da dün kim elendi? Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Şubat Survivor izle! Survivor sms 1.'si kim oldu? Survivor 2021 kim elendi? Survivor son bölüm izle!

Hüzünlü dakikalara sahne olan Survivor'da dün kim elendi? Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Şubat Survivor izle! Survivor sms 1.'si kim oldu? Survivor 2021 kim elendi? Survivor son bölüm izle! Survivor sms sıralaması!

SURVIVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?

16 Şubat dün akşam Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında İletişim oyununun ardından Ünlüler takımında ada konseyinde hüzünlü dakikalar yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Doğan ve Çağrıdan sonra üçüncü eleme adayı Hayrettin oldu. Alınan SMS sonuçlarına göre adaya bir kişi veda etmesi gerekiyordu. Ünlüler takımında SMS sonucunda adaya veda eden isim, en az oyu alarak Hayrettin oldu.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı için zor anlar yaşandı. Survivor 2021'de SMS sonucunda birinci olan kişi Batuhan oldu. Batuhan ise eleme potasına Hayrettin'i ekledi.

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