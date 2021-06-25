Survivor canlı izle! TV8 Survivor canlı izle! 25 Haziran Survivor final canlı izle! Survivor kim elendi?
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Survivor canlı izle! TV8 Survivor canlı izle! 25 Haziran Survivor final canlı izle! Survivor kim elendi?

Survivor canlı izle! TV8 Survivor canlı izle! 25 Haziran Survivor final canlı izle! Survivor kim elendi?
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Bu akşam TV8 ekranlarında Survivor yarışmasının final heyecanı yaşanacak. Survivor'ı kim kazanacak belli olan bu akşamı vatandaşlarımız ilgiyle merak ediyor. Peki, Survivor canlı izle! TV8 Survivor canlı izle! 25 Haziran Survivor final canlı izle! Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor kim elendi? Survivor kim kazandı?

Dün yapılan oylama sonucunda elenen isim Aleyna oldu. Yarı finalde son üç koltukta Ayşe, Poyraz ve İsmail yer aldı. Survivor'da bu akşam finale kalacak isimler belli oludu. Peki ama Survivor'da kim elendi? Bu akşam TV8 ekranlarında Survivor yarışmasının final heyecanı yaşanacak. Survivor'ı kim kazanacak belli olan bu akşamı vatandaşlarımız ilgiyle merak ediyor. Peki, Survivor canlı izle! TV8 Survivor canlı izle! 25 Haziran Survivor final canlı izle! Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor kim elendi? Survivor kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında gerçekleşen oylama sonucu belli oldu. Oylama sonucuna göre; Ayşe Survivor 2021'de şampiyonluk hayallerine veda etti. İsmail ve Poyraz finale kalan iki isim oldu.

FİNALİSTLER

Acun Ilıcalı, ''Yarın akşamki büyük finale finalist olarak gelecek iki ismi açıklıyorum. Survivor 2021'de bizimle birlikte finalist olacak isimleri noterden teslim alıyorum. Survivor 2021'in büyük finalinde finalist olacak iki ismi sırasız olarak açıklıyorum. Survivor 2021'in birinci finalisti İsmail Balaban.'' dedi.

İsmail, ''Aşırı duygulandım. Çok hayal ettiğim bir şey. Çok farklı bir platform ve herkes finali hak ediyor. İçimde olan bir şey sevenlerime, sevdiklerime ve güreş camiasına bu duyguyu yaşatmak istedim. Destekleyen herkesten Allah razı olsun.'' dedi.

Acun Ilıcalı, ''Survivor 2021'de finale giden ikinci ismi açıklıyorum. Survivor 2021'in ikinci finalisti! İkinci finalist Poyraz!.'' cümlelerini belirtti.

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Survivor canlı izle! TV8 Survivor canlı izle! 25 Haziran Survivor final canlı izle! Survivor kim elendi? - Haberler
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