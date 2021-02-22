Survivor Çağman kimdir? Çağman Çatay nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor yarışmasına yeni katılan Çağman Çatay kimdir?
Survivor yarışmasına yeni katılan isim Çağman Çatay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Çağman Çatay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Çağman Çatay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.
Survivor Çağman'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Yarışmaya yeni katılan isimler arasında yer alan Çağman kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
SURVİVOR YARIŞMACISI ÇAĞMAN KİMDİR?
Çağman Çatay 1993 İstanbul doğumludur. Çağman Çatay, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunudur.
Çağman Çatay doğum tarihi : 1993
Çağman Çatay kaç yaşında : 27 yaşında
Çağman Çatay mesleği ne : Spor eğitmenliği
Çağman Çatay nereli : İstanbul doğumlu
Yeni katılan yarışmacının ilgilendiği spor dalları; Yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin.
Spor eğitmenliği yapan Survivor Çağman daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmıştır.