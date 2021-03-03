Survivor Çağman kimdir? Çağman Çatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor 2021 yarışmasına yeni bir yarışmacı dahil oluyor. Survivor 2021 Ünlüler takımına yeni bölümde Çağman Çatay dahil olacak. Instagram hesabından paylaştığı videolarla tanınan Çağman Çatay Survivor'da iddiasıyla dikkat çekiyor. Peki, Survivor Çağman kimdir? Çağman Çatay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı Survivor Çağman'ı, '' Gönüllülere bir fazla kişi gelmiş oldu. Ünlüler takımına iyi bir yarışmacı girecek. Survivor'ın kimin olacağı belli olmuyor ama seçmelerden düşündükçe çok iyi hatırladığım çok değişik bir isim. Güç olarak iddialı bir isim, size heyecan verecek.'' cümleleriyle duyurdu. Peki ama Survivor Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında, mesleği ne evli mi?

SURVİVOR ÇAĞMAN KİMDİR?

Survivor'da Çağman Çatay koçluk yapmaktadır. Spor hocası olan Çağman Çatay YouTube üzerinden çektiği Yoga videolarıyla tanınmıştır. Çağman Çatay'ın fragmanda ''Show zamanı'' dediği duyuldu.16 Mayıs 1993 doğumlu olan Çağman Çatay'ın spor macerası 3 yaşında jimnastikle başladı. Basketbol, atletizm gibi sporlarla ilgilenen Çağman Çatay aynı zamanda dansçıdır. 2008 yılında 100 metrede İstanbul 10.'su oldu. 2001-2005 yılları arasında okullar ve kulüpler arası basketbol yarışmalarında Türkiye ve il şampiyonlukları ile 2.likleri oldu. 2015 Diriliş İzmir Battle'da "seven2smoke" branşında birinci oldu. Aynı yıl Power Rangers Battle'da 1vs1 branşında birincilik elde etti. 2015 ve 2016 Redbull Bbc One Türkiye'de top 16'da yarıştı. Aynı zamanda 2015 yılında düzenlenen Çanakkale Troia Battle'da birinci oldu. 2017 yılında Eskişehir'de düzenlenen EDF yarışmasını 2vs2 crew branşında takımı ile kazandı.