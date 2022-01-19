Survivor bu akşam var mı? Survivor ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Survivor bu akşam var mı? sorusu TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor yeni bölüm ne zaman başlayacak? Survivor hangi günler var? Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor haftada kaç gün var? soruları araştırılıyor. İşte cevapları...

Yeni sezonda heyecana kaldığı yerden devam eden Survivor bu sezon All Star kadrosu ile izleyicisiyle buluştu. Survivor bugün var mı? sorusu TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor bu akşam var mı?Survivor yeni bölüm ne zaman başlayacak? Survivor hangi günler var? Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor haftada kaç gün var? soruları araştırılıyor. İşte cevapları...

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor bu akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. 4 eleme adayı belirlendi: Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet. Bu 4 isimden biri bu akşam sms oylarıyla adaya veda edecek. Buraya tıklayarak TV8 yayın akışından Survivor bugün var mı sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR HAFTADA KAÇ GÜN VAR?

Survivor'ı neredeyse her akşam TV8 ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler Survivor haftada kaç gün var sorusuna yanıt aradı. Survivor güncel yayın akışı dahilinde haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Yayınlandığı günler; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleridir.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasında yapılacak oylama ile belli oldu.

Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Berna: 2

Berkan: 1

Ardahan: 1

Hikmet: 3

Yasin: 1

Yağmur: 1

Anıl: 1

Gökhan: 1

Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.

Survivor'dan elenen isim, 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.

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