Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında? 2022 Berkan Karabulut Instagram hesabı nedir?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Berkan Karabulut, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Eylül 1994

Berkan Karabulut, Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu. Çok küçük yaşta spora ilgi duymaya başlayan başarılı yarışmacı, 10 farklı okulda okumuştur. Survivor Berkan, basketbol oynadığı için her sene iyi okul takımı nerede kurulmuşsa, o okula gitmiş. 7 yaşında futbola başlayan Berkan Karabulut'un, neredeyse yapamadığı spor dalı kalmamıştır.İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadığını belirten Survivor Berkan, 2 sene A takımlarında profesyonel forma da giydi. Üniversite hayatının başlamasıyla ise 2013 yılında fitness eğitmenliğine soyundu. Bir buçuk sene eğitmenlik yaptığı yerde tanıştığı bir dostuyla Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. Sonrasında eğitmen olan abisi ile salonu işletmeye başlayan Berkan, 2015'de kendi spor salonlarını açtığını belirtiyor. Son olarak 2022 Survivor All Star gönüllüler takımına dahil olmuştur.

