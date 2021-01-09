Survivor Barış Özbek kimdir? Survivor Ünlüler takımı Barış Özbek kaç yaşında, nereli? Barış Özbek Instagram hesabı ne?

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SURVİVOR 2021 BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Eylül 1986

Kaç yaşında: 34 yaşında

Nereli: Castrop-Rauxel, Almanya

Boy: 1,8 m

BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Birçok gurbetçi oyuncu arasında sivrilen Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

2007-08 sezonunda,Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.

Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda Almanya 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.

Trabzonspor'un formasını giyemeden Almanyada kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştır.

SURVİVOR BARIŞ ÖZBEK INSTAGRAM HESABI NE?

Survivor Barış Özbek "barisozbek88" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: