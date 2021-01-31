Survivor Barış kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Barış Özbek hayatı ve biyografisi!

Survivor 2021 Ünlüler takımının başarılı isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Şeklindeki soruları merak konusu oldu. İşte, Survivor Barış Özbek hayatı ve biyografisi! Survivor Barış Trabzonspor açıklaması nedir?

Survivor Barış kimdir? Soruları Survivor 2021'in ekranlara gelmesinina rdından merak konusu oldu. Eski futbolcu Barış Özbek bu kez ünlüler takımında zorlu parkurlarda mücadele veriyor. İşte Survivor Barış Özbek haytaı hakkında detaylar haberimizde...

SURVIVOR BARIŞ ÖZBEK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

14 Eylül 1986 yılında Castrop-Rauxel, Almanya'da dünyaya gelmiştir. BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Birçok gurbetçi oyuncu arasında sivrilen Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

2007-08 sezonunda,Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.

Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda Almanya 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.

Trabzonspor'un formasını giyemeden Almanyada kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştır.

Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Duisburg'la sözleşme imzaladı. Son olarak 2019 yılında Karagümrük'e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koydu.

Barış Özbek, kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır.

Eski futbolcu Barış Özbek, TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'ın yeni sezonunda, ünlüler takımında yer almaktadır.

SURVIVOR BARIŞ TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

2011 yılının yaz transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olan ancak maça çıkmadan çapraz bağını koparan Barış için o dönem "Almanya'daki evinin damını onarırken düştü ve sakatlandı" dedikoduları haber olmuş ve günümüze kadar bu şekilde gelmişti.

Bordo mavili takımda iki sezon kalan ve sadece 9 maça çıkabilen Barış Özbek, Survivor yarışmasında sohbet esnasında oynadığı takımlardan bahsederken "Trabzonspor'a transfer oldu. Orada 2 yıl kaldım. Ancak çok şanssız bir sakatlık yaşadım. Hatta sakatlığım için evinin damından düştü dediler. Böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.