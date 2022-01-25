Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Ayşıl isminin anlamı nedir?

Survivor All Star yedeklerden yarışmaya katılan Ayşıl Özaslan merak edilen isimler arasında yerini alıyor. Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Peki, Survivor Ayşıl kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayşıl Özaslan'ın hayatı ve biyografisi! Survivor Ayşıl hangi yıl yarışmaya katılmıştır? Survivor Ayşıl nereli? Survivor Ayşıl hangi takımda? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte bilgiler...

Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? sorusunun yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. Survivor 2022'de bugün 4 yeni yedek yarışmacı katılacak. Yarışma başlamadan önce izleyiciler 4 yeni yedek yarışmacı kimlerdir, isimleri nedir merak etti. Merak edilen isimler arasında Ayşıl yer alıyor. Peki, Survivor Ayşıl kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayşıl Özaslan'ın hayatı ve biyografisi!

SURVİVOR 2022 YEDEK YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Survivor All Star yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

SURVİVOR AYŞIL KİMDİR?

Survivor All Star yedeklerden katılan Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir.

Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır.

AYŞIL ÖZASLAN'IN INSTAGRAM HESABI

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Ayşıl Özaslan, performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. 'aysilozaslan' kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan başarılı yarışmacının 2 bin 810 takipçisi bulunuyor.

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