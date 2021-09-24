Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

2022'nin ilk aylarında başlaması planlanan Survivor All Star'da yer alacak isimler de merak konusu oldu. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Turabi'nin de yeniden Survivor'a katılacağı ileri sürüldü. Öte yandan başka bir kanalla dizi anlaşması yaptığı için Acun Ilıcalı'nın kara listesinde olduğu söylenen Poyraz'ın da kadroda olacağı konuşulmaya başladı.

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, 2022 yılında eski yarışmacıların yer alacağı All Star formatı ile ekrana gelecek. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kadroya girmesinin ardından yavaş yavaş isimler de netleşmeye başlıyor.

TURABİ, ALL STAR'DA OLACAK MI?

2020 Survivor sezonunun çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı yarışmacısı Sercan Yıldırım da All Star sezonu için düşünülenler arasında. 2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alacağı iddiası da kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

POYRAZ, ACUN'UN KARA LİSTESİNDE Mİ?

Öte yandan Survivor 2021'deki performansıyla dikkat çeken Poyraz'ın da All Star'da olacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmazken, bazı söylentilere göre Poyraz Yiğit başka bir kanalla dizi anlaşması yaptığı için Acun Ilıcalı'nın kara listesine girdi.

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, estetik için gittiği doktorda kansere yakalandığını öğrendi

Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, estetik için gittiği doktorda kansere yakalandığını öğrendi

 O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı! Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleriyle ilk fotoğrafı paylaştı

O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı! Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleriyle ilk fotoğrafı paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Şevval Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Mario Balotelli Marcao Lionel Messi Gülben Ergen Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlıyor! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:32:28. #1.17#