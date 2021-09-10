Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı olacak

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene Survivor'da ikinci olan oyuncu Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu fenomen yarışmanın 'All Star' formatında olacağını duyurdu. Yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yağcı, "Bu sefer daha farklı olacak" dedi.

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan ancak SMS oylamasında ikinci olan oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Genç oyuncu Survivor yeni sezonuyla ilgili de sürprizi verdi.

"SURVİVOR BU SEFER DAHA FARKLI OLACAK"

Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye giden 30 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmezken, ayaküstü sorulara da yanıt verdi. Survivor All Star 2022'ye katılacağını söyleyen Yağcı, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı oldu

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, Kocamın Ailesi dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz sene Survivor'a katılan oyuncu, adını geniş bir kitleye duyurdu.

Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı oldu
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı olacak
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum İbrahim Altay Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Diego Cristiano Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı olacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:46:59. #1.14#

title