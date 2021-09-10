Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı olacak

Geçtiğimiz sene Survivor'da ikinci olan oyuncu Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu fenomen yarışmanın 'All Star' formatında olacağını duyurdu. Yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yağcı, "Bu sefer daha farklı olacak" dedi.

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan ancak SMS oylamasında ikinci olan oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Genç oyuncu Survivor yeni sezonuyla ilgili de sürprizi verdi.

"SURVİVOR BU SEFER DAHA FARKLI OLACAK"

Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye giden 30 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmezken, ayaküstü sorulara da yanıt verdi. Survivor All Star 2022'ye katılacağını söyleyen Yağcı, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, Kocamın Ailesi dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz sene Survivor'a katılan oyuncu, adını geniş bir kitleye duyurdu.