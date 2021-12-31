Survivor All Star fragmanı yayınlandı! İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı
Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Magazin
Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.
Türkiye'nin ilgiyle izlediği yarışma programı Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışması 15 Ocak tarihinden itibaren tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında kimlerin yer aldığı merakla bekleniyordu. tv8'in sahibi ve ayrıca yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının ilk fragmanını yayınladı.
Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı, Sema, Merve, Nagihan Karadere, Aycan, Elif, Sercan, Mert, Adem, Atakan gibi isimler Ünlüler takımında yarışacak.
- Adem Kılıçcı
- Çağan Atakan Arslan
- Furkan Kızılay
- Mert Öcal
- Sercan Yıldırım
- Barış Murat Yağcı
- Batuhan Karacakaya
- Aycan Yanaç
- Elif Gören
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Sema Aydemir
- Birsen Bekgöz
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Anıl Berk Baki
- Hikmet Tuğsuz
- Ardahan Uzkanbaş
- Berkan Karabulut
- Yasin Obuz
- Gizem Kerimoğlu
- Berna Keklikler
- Sude Burcu
- Seda Aydemir
- Evrim Keklik
- Nisa Bölükbaşı
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