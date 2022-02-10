Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Barış, Birsen, Mert, Bora, Furkan, Gizem ve Sercan arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Furkan, Survivor hayallerine veda etti. Furkan'ın elenmesine üzülen Acun Ilıcalı ise "Eğer kabul edersen bundan sonra yapacağımız All Star'ın ilk yarışmacısı sen olacaksın" teklifinde bulundu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da geçen hafta Aycan Yanaç'ın yarışmadan ayrılması nedeniyle eleme olmamıştı. Bu sebepten de bu hafta 8 yarışmacı eleme potasına girdi.

Geçen hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış arasında SMS oylaması yapılmıştı. Survivor'da bu hafta ise elemeye kalan diğer isimler Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu ve SMS oylamasına çıktılar. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Sekiz yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim ünlüler takımından oyuncu Furkan Kızılay oldu. Survivor hayallerine erken veda eden Furkan Kızılay büyük üzüntü yaşadı. Survivor'a veda konuşması yapan Furkan, "Bazı hayaller yarım kalır ve kaldı. Burada büyük imtihanlardan geçtim ama buraya kadarmış. Arkadaşlarımı tanıdığıma çok mutlu oldum" dedi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Furkan'ın elenmesinin ardından konuşan Acun Ilıcalı, "Çok daha ileri gideceğini tahmin ediyorduk ancak haftalık olaylar Survivor'da her şeyi değiştirebiliyor. İddialı yarışmacılar zayıf yerde yakalandıkları zaman seyirciden bazen destek alamayabiliyorlar. Karakterin için sanat dünyasının en efendi ve değerli isimlerinden birisin" dedi. Ilıcalı, Furkan'ı yeniden Survivor'a davet ederek "Eğer kabul edersen bundan sonra yapacağımız All Star'ın ilk yarışmacısı sen olacaksın" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Furkan Kızılay, Acun Ilıcalı, Survivor, Tv8, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title