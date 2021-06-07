Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021

Survivor 2021'de dün akşam dokunulmazlık oyununun ikincisi oynandı. Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Öte yandan Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu aileleriyle görüştü. İki yarışmacının görüşmeleri ardından Acun Ilıcalı'dan Zuhal Kalaycıoğlu açıklaması geldi. Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi kimdir? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor 2021'de ailelerin Dominik'e ziyarete geldiği hafta Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile kızı Cansu ekrana gelmişti. Bu ziyaretin ardından Ayşe Yüksel'in yaptığı açıklamalar iki yarışmacının aileleri arasında gerginliğe neden oldu.

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 44 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır. Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesleği hakkın bilgi bulunmuyor.

Zuhal Kalaycıoğlu paylaşımında "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" dedi.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi sosyal medyada birbirine girdi. Aile ödülünden sonra yarışmacılar Dominik'te yakınlarıyla bir ara gelmişti. İddia göre Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi arasında gerginlik yaşandı.

Adada yaşanan gerginlik sosyal medyaya taşındı. İki aile arasında yaşananlar Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle gün yüzüne çıktı.

Yarışmacılara ailelerinin karşılıklı olarak suçlamalarda bulunduğunu söyleyen Ilıcalı, Aleyna'ya da annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'kızım yarışmadan çekilsin' mesajını iletti.

AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Yaşanan sorunu çözmek için Acun Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'ya aileleriyle görüşme hakkı tanıdı. Aleyna, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşananları konuştu. Zuhal Kalaycıoğlu iddialarına devam etti ve Yüksel'in ailesini suçladı. Kızına seslenen Zuhal Kalaycıoğlu, 'bütün ailen arkanda, yarışmayı bırak, Acun Ilıcalı söylediklerini toparlamazsa yarışmayı bırakıyorsun' dedi.

Ayşe Yüksel'in ablası ise, ortada büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Kardeşine yaşananları anlatan Nursema Yüksel, şunları söyledi; 'Yeni bir sosyal medya hesabı açtım, aynı hesaptan başkası da açmış benim adıma. Sen bize ne söylediysen biz o şekilde davranıyoruz. Aleyna'nın annesi sosyal medyada suçlamalarda bulundu, bizim ailemiz hakkında iftiralar attı.'

ACUN ILICALI İSYAN ETTİ

Ben sizin için yazılanlara müdahil olamam arkadaşları. Açıklama yapacaksanız yarışmadan sonra yapabilirsiniz. Yaptığım hiçbir projede kimsenin zarar görmesine izin vermedim. Hangi yarışmacımız zarar görerek çıktı buradan… Ben kimseyi reyting malzemesi yapmadım. Çağrı'ya 'buradan ayrıl' demedim mi? Aleyna sana da söyledim 'annenle konuş hemen ayrıl' siz bizim için çok değerlisiniz. Buradaki yarışmacılar neredeyse benim akrabam gibi…

Bir kez daha söylüyorum siz bana emanetsiniz, size gelen bir zarar falan yok. Sosyal medyaya kalsaydı, ben burada oturuyor olmazdım zaten. Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Halkın sevgisinden daha değerli bir şey yok. Siz sevgi kazandınız nereden mi biliyorum gelen SMS'lerden biliyorum.

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Türkiye 2021 yarışma programı heyecanla beklenirken yarışmacıları da kimler olacak merak edilmişti. Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu "Peşinden gidecek cesaretim vardı gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor'la taçlandırmaya gidiyorum" sözleri ile dikkat çekti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor 2021 yarışmacıları belli olduktan sonra yarışmanın sıkı takipçileri de Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram hesabını araştırmaya başladı. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagramda "aleynakalayciogluu" kullanıcı adıyla yer alıyor ve 26 bin takipçisi bulunuyor.

SURVİVOR 2021'E KATILMA SÜRECİ

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor "Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor."