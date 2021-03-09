Survivor'a damga vuran kavga sonrası ünlüler takımından iki isim, adaya veda edebilir

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TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programı Survivor'ın yeni bölüm fragmanında görülen Barış ve Doğan'ın 'karaktersizsin' kavgası ortalığı karıştırdı. Görüntülerde birbirilerine hareket ettikleri ve fiziki müdahalede bulundukları görülen ünlüler takımı yarışmacılarının diskalifiye edileceği iddia edildi.

TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021'e, yeni bölüm fragmanında yaşanan büyük olay damgasını vurdu. Ünlüler takımının yarışmacılarından Doğan ve Barış'ın hakarete ve fiziki müdahaleye varan kavgası, gündeme diskalifiye iddialarını getirdi.

"KARAKTERDEN KONUŞMA SENİ VAR YA..."

Fragmanda oynadıkları oyundan sonra sinirlerin gerildiği görülen ünlüler adasında, Doğan'ın, Barış'a, "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" dediği görülüyor. Doğan'ın sözleri üzerine sinirlenen Barış ise yarışmacının üzerine yürüyerek, "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleriyle tepki gösteriyor.

SALDIRMAK İÇİN BARIŞ'A KOŞUYOR

Doğan'a saldırmak için Barış'ın koştuğu da görülen fragmanda, takım arkadaşları ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Hakarete ve fiziki müdahaleye varan bu görüntülerin ardından iki ismin Survivor'den diskalifiye edileceği iddia edildi. Adaya veda edip etmeyecekleri merak konusu oluştururken, gözler yayınlanacak yeni bölüme çevrildi.