Survivor 28. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 27. bölüm full izle! Survivor eleme adayları!
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Survivor 28. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 27. bölüm full izle! Survivor eleme adayları!

15.02.2021 13:24 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:28
Survivor 28. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 27. bölüm full izle! Survivor eleme adayları!

Dün yayınlanan Survivor yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu. Survivor 28. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 27. bölüm full izle! Survivor eleme adayları! Survivor Öykü Çelik! Survivor Çağrı!

2. eleme adayının belli olduğu Survivor 28. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 27. bölüm full izle! Survivor eleme adayları! Survivor 2021 14 Şubat izle!

SURVIVOR 27. BÖLÜM İZLE! SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2021'de getirilen yenilikte ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda öğrenildi. Buna göre avantaj oyunu, dokunulmazlık oyunundan farklı bir parkurda farklı bir oyun şeklinde yapıldı. Survivor'da yarışmacılar farklı bir avantaj oyununa çıktı. Denge tahtası üzerinde ellerinde platformda küpleri devirmeden tutmaya çalıştı.

SURVIVOR 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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