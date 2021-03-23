Survivor 2021 yarışmacıları, tuvalet ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti

Survivor 2021 dün akşam 53. bölümüyle ekrana geldi. Bir hafta kullanacakları tuvaleti ve yemek ödülünü kazanmak isteyen iki takım, kıyasıya mücadele etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bir iki farklılık ile güncellenen deniz parkurunda türlü engelleri aşmaya çalışan yarışmacıların mücadelesi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR

Oyuna iyi başlayan gönüllüler oldu ve skoru 5-3'e getirdi. Sonrasında ünlülerin üst üste aldığı sayılar ekrana geldi. Ve 9-6 üstünlüğü ele geçirdi. Poyraz ile Ayşe ve Berkay'ın aldığı sayılar ile skor 9-9 oldu. Ve ödül oyunu bayrak yarışına kaldı. Nefes kesen bayrak yarışında kazanan gönüllüler, 10-9 skorla ödül oyununu kazandı.

TUVALET ÖDÜLÜNÜ KAZANDILAR

Survivor Türkiye'de ödül oyununu kazanan gönüllüler takımının kampına bir hafta boyunca kullanabilecekleri tuvalet verildi. Ayrıca yarışmacılar pirzola, patates kızartması ve salata yedi. Yemekten önce kazandıkları tuvalete giden yarışmacılar doyasıya aynaya bakarak yüzlerini yıkadı.