Survivor 2021 şampiyonu kim olur? İsmail mi Poyraz mı? Hangisi şampiyon olacak, performans açısından kim daha iyi?

Survivor 2021' de final heyecanı bugün yaşanacak. Dünkü bölümde Aleyna ve Ayşe elenmişti. Finale ise İsmail ve Poyraz kaldı. Peki, 2021 Survivor kim şampiyon olur? Hangi isim daha avantajlı? İsmail mi Poyraz mı kazanır? Kırmızı takımdan İsmail ve Mavi takımdan Poyraz'ın performans istatistikleri nasıl? Kim şampiyon olacak? Detaylar haberimizde...

Survivor'da bugün 25 Haziran Cuma final olacak. Bugün 2021 Survivor şampiyonu belli olacak. Survivor'un başlangıcından bu yana favori gösterilen iki isim finale kaldı. Peki İsmail mi Poyraz mı şampiyon olacak? Hangi isim kazanacak? Survivor 2021 favorisi kim? Hangi ismin oyları daha yüksek olur? İsmail kaç kere SMS 1. si geldi? Poyraz kaç kere SMS 1. si geldi?

2021 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Bugün 25 Haziran Cuma günü saat 20:00 'da Survivor 2021 finali olacak. Finale 2 isim kaldı. İsmail ve Poyraz. Peki hangi isim daha avantajlı, kim şampiyon olur?

Şampiyon kim oldu : Henüz belli değil. (Bugün açıklanacak)

Survivor 2021 şampiyonu henüz açıklanmadı. Bugünkü canlı yayının ardından açıklanacak.

SURVİVOR 2021 FİNALİST İSTATİSTİKLERİ | İSMAİL Mİ POYRAZ MI?

Finalistler şu şekilde:

- İsmail

- Poyraz

- İsmail son haftada oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet almıştır. Poyraz ise 16 maçta 5 galibiyet 11 mağlubiyet almıştır. Buna göre son haftalarda İsmail'in performansı Poyraz'dan daha yüksektir diyebiliriz.

- Her iki isim de kendi takımlarında birçok kere SMS 1. si seçilmiştir. Fakat yanlış hatırlamıyorsak Poyraz'ın SMS 1. liği daha fazlaydı.

- Kırmızı takımın en favori isimlerinden birisi İsmail'dir. Kırmızı takımı destekleyenlerin büyük bir bölümü İsmail'i destekleyecek gibi duruyor. Ayrıca Batuhan faktörü de var elbette. Batuhan Survivor 2021 en büyük final adayıydı. Fakat Batuhan elendikten sonra Batuhan'ı destekleyenler İsmail'i desteklemeye başladı diyebiliriz. Diğer taraftan Mavi takımın en başarılı ismi ise Poyraz olmuştu. Poyraz Mavi takımda en fazla SMS 1. si çıkan isimdir.

Bu istatistikler baz alındığında performans bakımından İsmail'in daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Fakat SMS sıralamasında her iki ismin de birçok defa birinciliği oldu.

İSMAİL VE POYRAZ GENEL İSTATİSTİK VE PUAN YÜZDESİ DEĞERLERİ

İsmail , Survivor 2021'de toplam 462 maça çıkmış. Bunlardan 262 galibiyet ve 200 mağlubiyet almıştır.

Poyraz , Survivor 2021'de toplam 440 maça çıkmış. Bunlardan 246 galibiyet ve 194 mağlubiyet almıştır.

Buna göre İsmail'in başarı yüzdesi %60'dır. Poyraz'ın başarı yüzdesi %59 'dur.

İstatistik kaynak : Acunn.com