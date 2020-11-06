Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kim olacak?
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Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kim olacak?

06.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:12
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kim olacak?

2021 Survivor'da hangi isimler olacak? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Survivor yeni sezon için Survivor Turabi, Uğur ve Hikmet konuşuluyor. Survivor 2021 yarışmacıları kim olacak?

2021 Survivor'da hangi isimler olacak? TV8 ekranlarından yayınlanan ve büyük bir ilgi ile izleyici karşına çıkan Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Survivor yeni sezon için Survivor Turabi, Uğur ve Hikmet konuşuluyor. Sosyal medyada gündem olan bu üç isim için Acun Ilıcalı'dan açıklama bekleniyor. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yeni sezon tarihi ve yarışmacıları kim olacak? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Büyük bir merak konusu olan Survivor 2021, 16 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacaktır. Survivor 2021 için ikinci tarih ise 23 Ocak 2021 olarak gözüküyor.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor'da 2021 yılı için yarışmacıların kim olduğu resmi olarak açıklanmadı. Ama yarışmaya katılacağını sosyal medya üzerinden açıklayanlar oldu. İsimler yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Söylentilere göre daha önceki sezonda sakatlıkları nedeniyle adaya veda etmek zorunda kalan Hikmet Tuğsuz'un yeni sezonu için kadroda yer almasının kesin gözüyle bakıldığı sosyal medyada yer aldı. Survivor Turabi ve Uğur'un da katılacağı söylentiler arasında yerini aldı.

Survivor için başvuru yapmak isteyenler pandemiden kaynaklanan sebeplerle video çekimi ile katılmak zorundadırlar. Video çekimi olmayan adayların başvurusu incelenmeye alınmayacaktır.

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