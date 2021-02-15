Survivor 2021'in ikinci eleme adayı belli oldu
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Survivor 2021'in ikinci eleme adayı belli oldu

15.02.2021 07:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:44

Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen 27. bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Denge tahtası üzerinde sopalarla rakibini düşürme oyununun oynandığı dokunulmazlık oyununda kaybeden ünlüler takımı oldu. Ada konseyinde en çok oyu alan ünlü oyuncu ise eleme adayı oldu.

Survivor 2021'de getirilen yenilikte ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda öğrenildi. Buna göre avantaj oyunu, dokunulmazlık oyunundan farklı bir parkurda farklı bir oyun şeklinde yapıldı. Survivor'da yarışmacılar farklı bir avantaj oyununa çıktı. Denge tahtası üzerinde ellerinde platformda küpleri devirmeden tutmaya çalıştı.

Murat Ceylan'ın komutuyla küpleri tek tek dizen yarışmacılar çok zorlandı. Erkeklerde ve kadınlarda en son ayakta kalanlar gönüllüler takımı oldu. Böylece avantajı kazanan takım gönüllüler oldu.

Survivor 2021'in ikinci eleme adayı belli oldu

İLK DEFA ÜST ÜSTE DOKUNULMAZLIĞI KAZANDILAR

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanması nedeniyle, ünlüler takımı için kritik bir mücadele oldu. Kuvvet ve dengenin önemli olacağı oyunda izleyicileri kıran kırana bir mücadele yaşandı. Gönüllüler takımı, iki oyunu üst üste alarak skoru 9-7 yaptı. İsmail, Berkay'ı yenerek skoru 9-8 yaptı. Nefeslerin tutulduğu oyunda Ayşe ile Merve karşı karşıya geldi. Oyunu 2-1 kazanan Ayşe, haftanın ikinci dokunulmazlığını gönüllüler takımına getirdi. Böylece gönüllüler takımı, sezon boyunca ilk defa üst üste iki dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.

Survivor 2021'in ikinci eleme adayı belli oldu

ÇAĞRI ATAKAN ADAY OLDU

Kaybeden ünlüler takımda erkek yarışmacılar için yapılan oylamada adı yazılanlar Hayrettin, Çağrı ve Sergen oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Çağrı Atakan, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu. Survivor'daki ilk eleme adayı ise ünlülerden Doğan olmuştu.

Survivor 2021'in ikinci eleme adayı belli oldu
Çağrı Atakan
Survivor 2021'in ikinci eleme adayı belli oldu
Doğan
Survivor 2021'in ikinci eleme adayı belli oldu
Haber Yorumları (1)
RÜKNETTİN DEDE: Aslında hayrettinin elenmesi gerekiyor.Elenmemek için herkese yağcılık yapıyor.Kamboçyadan Nişanlım Sakaryalı hatuna Selamlar.
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