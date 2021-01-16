Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor
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Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor

16.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:23

Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde ortalık karışıyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında önce Acun Ilıcalı gönüllüler takımı yarışmacılarına bağırıyor sonra gönüllülerden Steven ile ünlülerden Çağrı birbirine giriyor.

Survivor 2021'in 16 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan 6. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler güce dayalı oyunu kazanmak için müthiş bir mücadele sergileyecek.

ÇAĞRI, STEVEN'İN ÜZERİNE YÜRÜYOR

Survivor'ın 6. yeni bölüm fragmanında ise ünlüler ve gönüllüler arasında hırstan dolayı gerginlik tırmanıyor. Oyun sırasında gönüllülerden Steven'in dil çıkartarak yaptığı sevinç gösterisi ünlüler takımından Çağrı Atakan'ı kızdırıyor. Steven'in üzerine yürüyen Çağrı "Dilin içeride duracak" diye bağırıyor. Steven'in da karşılık vermesiyle oyun alanı karışıyor. Takım arkadaşları Çağrı'yı güçlükle durdurmaya çalışıyor.

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor

ACUN, GÖNÜLLÜLER TAKIMINA BAĞIRIYOR

Diğer yandan ise dokunulmazlık oyunu sırasında Acun Ilıcalı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gönüllüler takımına bağırıyor. Yarışmacıların yanına gelen Ilıcalı, Ilıcalı "Sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmaksa, altınız birden 'Bileğimiz ağrıyor' deyin mesela" sözleriyle tepki gösteriyor.

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor
Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor
Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor
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