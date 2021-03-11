Survivor 2021'in 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı kararını açıklıyor
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Survivor 2021'in 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı kararını açıklıyor

11.03.2021 07:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:12

Geçtiğimiz bölümde sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdüğü için Acun Ilıcalı "Survivor'dan ayrılırsan mutlu olacağım" dediği Çağrı, kararını verdi. Acil durum konseyinde söz hakkı alan Çağrı, gözyaşları içinde kararını açıklıyor.

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen anların yaşandığı Acun Ilıcalı, Survivor'da Barış'ın sakatlığından dolayı acil durum konseyi düzenliyor.

ÇAĞRI YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

İletişim oyunundan sonra karşı takımdan bir yarışmacı ile tartışan Çağrı, kendisini sakin olması için uyaran sunucu Murat Ceylan'a "Ne yeter? Sana ne?" diyerek yürümüştü. Yaşanılan olayı affetmeyen Acun Ilıcalı, 5 ödülden men cezası verdiği Çağrı'ya "Şimdi Survivor'dan ayrıldığını açıklarsan mutlu olurum. Kararını hemen ver" demişti. Yeni bölümde toplanan konseyde söz hakkı alan Survivor Çağrı, kararını verdiğini açıklıyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULUYOR

Gözyaşları içinde konuşan Çağrı, "Kararımı verdim. 'Buradan gitmen beni mutlu eder' dediğinizde boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim. Ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım" ifadelerini kullanıyor. Çağrı'nın konuşması sırasında diğer yarışmacılar da duygusal anlar yaşıyor. Çağrı'nın kararı ise bugün yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

Survivor 2021'in 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı kararını açıklıyor
Survivor 2021'in 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı kararını açıklıyor

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Haber Yorumları (25)
ZAMAN: TV ŞOV EKRANI REYTİNG TAM ANLAMIYLA TUTMAYINCA BUNLAR NORMAL. NEKADAR ELEŞTİRSEKTE BU ZAMANDA TELEVİZYONA İNSANI BAĞLIYORLAR YALNIZ BİRŞEY VAR ACUN TVYİ İYİ BİLİYOR AKILLI BELKİ FARKLI BİR FORMATA DÖNEBİLİR
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GÖRKEM İNCİ: ARTIK GERÇEKTEN SIKTI. . . GİDECEĞİ BELLİ İNSANANEDEN AZ SONRA MUAMELESİ YAPILIYOR. . . GİDECEKSEN GİT KİMİN UMURUNDA. . .
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MUSTİ: Proğram izlenmeyince ne film yapacaklarını şaşırdılar oynada oyna kafana göre oyna. . . .
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