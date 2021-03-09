Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor
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Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor

09.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:51

Survivor 2021'in bu akşam yayınlanacak bölümünde ünlülerde Çağrı, gönüllülerle tartışıyor. Hızını alamayan Çağrı'nın tartışmayı sonlandırmak isteyen sunucu Murat Ceylan'ın söyledikleri ve yaptıkları Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. Acil durum konseyi düzenleyen Ilıcalı, "Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum" diyerek resti çekiyor.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021, bu akşam 44. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanının yayınlandığı yarışmada agresif tavırlarından dolayı sık sık uyarı alan Çağrı, kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan ile tartışıyor.

ÖNCE YARIŞMACILARIN SONRA DA SUNUCUNUN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Bu zamana kadar gerek kendi takımında yarışmacılarla gerekse de karşı takımının yarışmacılarıyla sık sık tartışan oyuncu Çağrı Atakan, son yaptığıyla Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. İletişim oyunu mücadelesi sırasında gönüllüler takımına Çağrı sert çıkıyor ve özür dilemelerini istiyor.

Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor

Gerginliğin artmasıyla araya giren sunucu Murat Ceylan ise "Çağrı yeter" diyerek uyarıda bulundu. Buna da sinirlenen Çağrı ise "Ne yeter sana ne?" diyerek Ceylan'ın üzerine yürüdü.

Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor

ACUN, ÇAĞRI'YA RESTİ ÇEKTİ

Takım arkadaşlarının "Yapma kendini bitireceksin" sözlerine da aldırış etmeyen Çağrı, oyun alanında sinirlerine hakim olamadı. Yaşananların ardından acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı ise arkadaşı Murat Ceylan'a yapılan saygısızlığı kesinlikle kabul etmediği söyleyerek elini masaya vuruyor. Oldukça sinirlendiği görülen Ilıcalı, bu zamana kadar birçok kez uyardığı Çağrı'ya "'Yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" diyerek resti çekiyor. Çağrı Atakan ise gözyaşlarına hakim olamıyor. Atakan'a ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.

Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor
Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor
Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor
Haber Yorumları (22)
ADEM: ve bizz cebinde sigara parası olmayan adamlar ratingleri patlatıp bu çocuk oyunu şeyi izliyoruz afferin bize be ya
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PİXİE: Yaptırım uygulamak isteseydi diskalifiyesin der bitirirdi işi. !!! Seyirci de biraz olsun güven uyandırırdı. Mesele merak uyandırıp reytingi arttırmak ve gerçekte Çağrı üzerinden reyting yapmak. Hiç bir yere gitmiyor merak etmeyin. Bir daha olmayacak diyerek oyunda kalacak. Acun medya dan ayrılan çocuğu duymadınız mı? Çocuk, asıl survivor orada çalışanlar diyor!!!
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KARA: REYTİNGDE DUŞUNCE BİDE CUKUR OYUNCUSU VARSA KURGU GÜZEL OLUR BAK
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