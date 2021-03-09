Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor

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Survivor 2021'in bu akşam yayınlanacak bölümünde ünlülerde Çağrı, gönüllülerle tartışıyor. Hızını alamayan Çağrı'nın tartışmayı sonlandırmak isteyen sunucu Murat Ceylan'ın söyledikleri ve yaptıkları Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. Acil durum konseyi düzenleyen Ilıcalı, "Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum" diyerek resti çekiyor.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021, bu akşam 44. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanının yayınlandığı yarışmada agresif tavırlarından dolayı sık sık uyarı alan Çağrı, kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan ile tartışıyor.

ÖNCE YARIŞMACILARIN SONRA DA SUNUCUNUN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Bu zamana kadar gerek kendi takımında yarışmacılarla gerekse de karşı takımının yarışmacılarıyla sık sık tartışan oyuncu Çağrı Atakan, son yaptığıyla Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. İletişim oyunu mücadelesi sırasında gönüllüler takımına Çağrı sert çıkıyor ve özür dilemelerini istiyor.

Gerginliğin artmasıyla araya giren sunucu Murat Ceylan ise "Çağrı yeter" diyerek uyarıda bulundu. Buna da sinirlenen Çağrı ise "Ne yeter sana ne?" diyerek Ceylan'ın üzerine yürüdü.

ACUN, ÇAĞRI'YA RESTİ ÇEKTİ

Takım arkadaşlarının "Yapma kendini bitireceksin" sözlerine da aldırış etmeyen Çağrı, oyun alanında sinirlerine hakim olamadı. Yaşananların ardından acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı ise arkadaşı Murat Ceylan'a yapılan saygısızlığı kesinlikle kabul etmediği söyleyerek elini masaya vuruyor. Oldukça sinirlendiği görülen Ilıcalı, bu zamana kadar birçok kez uyardığı Çağrı'ya "'Yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" diyerek resti çekiyor. Çağrı Atakan ise gözyaşlarına hakim olamıyor. Atakan'a ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.