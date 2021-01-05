Survivor 2021 İlayda Şeker kimdir? Survivor Gönüllüler takımı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor İlayda Şeker hakkında, Survivor Gönüllüler takımı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli, İlayda Şeker Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 İlayda Şeker kimdir, gibi sorular soruluyor
Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 İlayda Şeker kimdir? Survivor Gönüllüler takımı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 İlayda Şeker kimdir?
SURVİVOR 2021 İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."
SURVİVOR 2021 İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor İlayda Şeker "ilayda13seker" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: