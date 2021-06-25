Survivor 2021 final ne zaman, saat kaçta? Survivor 2021 yarı final ve final karşılaşmaları ne zaman yapılacak, hangi ülkede? Finaller ne zaman?
Survivor'da dün eleme yapılmasının ardından yarı final ve final karşılaşmaları ne zaman ve nerede yapılacak merak edildi. Peki, 2021 Survivor finalleri nerede olacak? 2021 Survivor yarı final maçları hangi ülkede yapılacak? Survivor 2021 yarı final ve final hangi gün oynanacak? Yarı finaller ne zaman? Son dörtlüye kim kaldı?
Survivor'da dün 22 Haziran Berkay'ın elenmesinin ardından finallere çok az bir süre kaldı. İzleyiciler, Survivor 2021 finalleri ne zaman ve nerede oynanacak merak etti. Peki, Survivor 2021 yarı final ne zaman? Survivor 2021 final ne zaman? Survivor yarı final ve finaller nerede, hangi ülkede, hangi şehirde oynanacak?
SURVİVOR KİM ELENDİ? SON DÖRTLÜYE KİM KALDI?
Survivor'da 22 Haziran Salı günü Berkay elendi. Finallere dört isim kaldı. Survivor finallere kalan isimler aşağıdaki gibidir:
- - İsmail
- - Poyraz
- - Aleyna
- - Ayşe
GÜNCELLEME
Survivor finale kalan isimler belli oldu. Finalistler şu şekilde:
- İsmail
- Poyraz
SURVİVOR 2021 FİNALLERİ NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?
Survivor 2021 yarı final 24 Haziran 2021 Perşembe günü oynanacak. Survivor 2021 büyük final ise 25 Haziran 2021 Cuma yapılacak.
Survivor 2021 yarı final tarihi : 24 Haziran 2021 Perşembe
Survivor 2021 final tarihi : 25 Haziran 2021 Cuma
Survivor finalleri İstanbul'da yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl 2020 Survivor finalleri İstanbul'da Galataport'ta yapılmıştı. Bu yıl da Glataport'ta yapılacak.
GALATAPORT NEREDE?
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.
GALATAPORT NEDİR?
Galataport porjesi sayesinde 6200 yolcu kapasiteli gemilerin İstanbul'a gelmesi mümkün olacak. Tophane Meydanı'nı 30 dönüme yakın alana yapılan Galataport projesi İstanbul'un en büyük meydanlarından biri haline gelecek. Karaköy'de bulunan Galataport'u Doğuş Holding yapıyor. İstanbul'un çehresini daha da değiştirmesi beklenen proje Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi olarak biliniyor.
Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan sahil alanını kapsayan saha 1.2 kilometrelik sahil şeridini projelendiriyor.