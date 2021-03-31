Survivor 2021'de MasterChef rüzgarı! Dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar için özel yemek yaptılar
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Survivor 2021'de MasterChef rüzgarı! Dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar için özel yemek yaptılar

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde MasterChef rüzgarı esti. MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef 20219 yarışmacıları Ekin Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır ve MasterChef 2020 yarışmacıları Emir Elidemir ile Barbaros Yoloğlu, Dominik'e giderek dokunulmazlık oyununu kazanan takıma yemek yaptı.

MasterChef Türkiye 2019 ve 2020 yarışmacıları, Survivor'ın 59. bölümünde Dominik'te konuk oldu. MasterChef yarışmacıları tarafından hazırlanacak yemek menüsü açıklandı. Yemekleri duyunca kendilerinden geçen yarışmacılar hem takımları için de hem de lezzetli yemekleri yemek için dokunulmazlık oyununa dört elle sarıldı.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI DOMİNİK'TE

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, MasterChef 20219 yarışmacıları Ekin Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır ve MasterChef 2020 yarışmacıları Emir Elidemir ile Barbaros Yoloğlu Dominik'te Survivor yarışmacıları için dokunulmazlık oyunu ödülü olarak özel bir yemek menüsü hazırladı.

Survivor 2021'de MasterChef rüzgarı! Dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar için özel yemek yaptılar

ÖZEL BİR MENÜ HAZIRLANDI

Dokunulmazlığı kazanan takımın yarışmacılarını hanımağa çorbası, deniz mahsullü arpa şehriyeli pilav, Samsun mantısı, hünkarbeğendi, dana kuyruğu, patates püre, bademli kaymaklı baklava ve astarlı sütlaçtan oluşan zengin bir menü hazırlandı.

Survivor 2021'de MasterChef rüzgarı! Dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar için özel yemek yaptılar

YEMEKLERİN TADINI ÇIKARDILAR

Survivor Türkiye'de 12. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı, MasterChef Türkiye yarışmacılarının hazırladığı enfes yemeklerin tadına baktı.

Survivor 2021'de MasterChef rüzgarı! Dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar için özel yemek yaptılar
Survivor 2021'de MasterChef rüzgarı! Dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar için özel yemek yaptılar

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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