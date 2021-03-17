Survivor 2021'de adaya veda isim Yunus Emre oldu
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Survivor 2021'de adaya veda isim Yunus Emre oldu

17.03.2021 01:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:29

Survivor 2021 yayınlanan son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Eleme; Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Yunus Emre arasında gerçekleşti. Rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

TV8 ekranlarında Survivor 2021 yarışmacılar bugün eleme için konseye geldi. Gönüller takımından bir kişinin gitmesinin kesinleştiği elemede SMS birincisi belli oldu. Gönüllüler takımında en çok oy alan yarışmacı Ayşe oldu. Dora ise bu duruma şaşırdığını 'Hayda' diyerek belli etti.

"İNŞALLAH SÖYLEDİĞİM İSİM GİTMEZ"

Ayşe yaptığı açıklamada, "Birinin ismini söyleyeceğim. Üçüncü kişi girecek potaya. Yine bir kayıp vereceğiz. İnşallah söylediğim isim gitmez. Ya da kim hak ediyorsa en çok o kalır" dedi. Ayşe üçüncü eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini verdi.

ADAYA VEDA İSİM YUNUS EMRE OLDU

Eleme; Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Yunus Emre arasında gerçekleşti. Rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

Survivor 2021'de bu hafta adaya veda isim Yunus Emre oldu
Yunus Emre

"HAYALLERİM VARDI"

Büyük şokun yaşandığı konseyde Yunus Emre şu açıklamayı yaptı:

"Buraya gelmeden önce hayallerim vardı. Elimden gelen her şeyi yaptım burada. Buraya gelmeyen gerçekten bilemez. Bundan sonra babamın bayrağını ben devraldım."

YUNUS EMRE KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girmiş.

Survivor 2021'de adaya veda isim Yunus Emre oldu
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