Kanlıca mantarının fiyatı bir ayda çakıldı! Tavşanlı'da kilosu 20 liraya indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yöre halkının Melki adını verdiği Kanlıca mantarı, yağışların ardından ormanlık alanlarda bol miktarda çıktı. Geçen ay kilosu 400-500 liradan alıcı bulan mantarın fiyatı, bolluk nedeniyle 20 liraya kadar geriledi. Tezgahlarda uygun fiyatla satılan mantara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, geçen ay kilosu 400-500 TL bandında alıcı bulan ve bölgede Melki adı verilen Kanlıca mantarının, bölgede bol miktarda çıkmasıyla birlikte fiyatı 20 TL'ye kadar geriledi.
YAĞIŞLARIN ARDINDAN ORMANLARDA BOLLUK
Tavşanlı ve çevresindeki ormanlık alanlarda yağışların ardından yoğun şekilde görülen kanlıca mantarı, hem vatandaşların doğaya yönelmesine hem de tezgahlardaki fiyatların hızla düşmesine yol açtı. Geçen ay sınırlı sayıda bulunması nedeniyle kilogramı 400 ila 500 liradan satılan mantarın, bolluk yaşanması üzerine kilogram fiyatının 20 liraya kadar indiği belirtildi.
TEZGAHLARA YOĞUN İLGİ
Bölgede mantar toplama hareketliliği sürerken, tezgahlarda uygun fiyattan satışa sunulan kanlıca mantarının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü ifade edildi. Mantar satıcılarından Ahmet Yiğit, mantarın bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düştüğünü belirtti.