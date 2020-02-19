Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
Survivor 2020'de ilk hafta eleme konseyi büyük sürprizlere sahne oldu. Yıllar önce yayınlanan Survivor'ın ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Uğur Pektaş, diz sakatlığı sebebiyle henüz ilk haftadan yarışmaya veda etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin ilk eleme konseyi, yaşanan gelişmelerle izleyicileri hayli şaşırttı. Survivor'ın bu sezonki en önemli şampiyonluk adaylarından, ünlü oyuncu Uğur Pektaş diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya ilk haftadan veda etti.
DİZ SAKATLIĞI YÜZÜNDEN DEVAM EDEMEDİ
Uğur Pektaş, yıllar önce yayınlanan ilk Survivor yarışmasının şampiyonluğuna ulaştı. Pektaş, bu sezon da yarışmaya iddialı bir giriş yaptı ancak diz sakatlığı yüzünden yarışmaya devam edemedi.
BİR HAFTADA 3 VEDA
Ünlü oyuncu Uğur Pektaş'la birlikte eski milli basketbolcu Şaziye İvegin de diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti.
Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in sakatlık sebebiyle veda ettiği Survivor'da, bir kişişde oylama ile elendi. Elemeye çıkan Gönüllüler takımında en az oyu alan Makbule Karabudak yarışmadan elenen isim oldu.
Haber Videosu: Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
-
Hapsi fake bunların.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Gözlerine sürme mi çekmiş, arka sokaklar da izlediğim de gözleri bu kadar güzel değildi. ;)) Yakışıklı adamı neden elemişler ki, vardır bildikleri zaten hile hurda programlar. ;))Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır