Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de finale 2 haftalık bir süre kala adaya bir isim daha veda etti. Berkan, Barış ve Nisa'nın eleme adayı olduğu gecede en az oyu alan Nisa yarışmaya veda etti.

Survivor 2020'de bu hafta bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Berkan, Barış ve Nisa üçlüsünün eleme adayı olduğu gecede en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Nisa oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Haftanın bireysel dokunulmazlığını kazandıktan sonra Berkan'ın adını veren Sercan ikinci dokunulmazlığın sahibi olmasının ardındansa Nisa'nın adını vermişti. Son yarışmayı da kazanan Sercan böylelikle üçüncü konseyde de Barış'ın ismini vererek eleme potasını oluşturmuştu.

NİSA ADAYA VEDA ETTİ

Berkan, Barış ve Nisa üçlüsünün elenme adayı olduğu gecede rakiplerinden daha az oy alarak yarışmaya veda eden kişi Nisa oldu.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998'de Çekya'nın başkenti Prag'ta doğdu. Nisa, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.