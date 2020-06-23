Survivor 2020'de dün eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Cemal Can kimi aday gösterdi? Survivor eleme adayları kim oldu?
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Survivor 2020'de dün eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Cemal Can kimi aday gösterdi? Survivor eleme adayları kim oldu?

Survivor 2020'de Evrim ve Nisa'dan sonra 3. Eleme adayının ismi de belli oldu. Peki, dün akşam ekrana gelen Survivor 2020'de Survivor 2020'de dün eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Cemal Can kimi aday gösterdi? İşte, detaylar…

Survivor 2020'de dün eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Cemal Can kimi aday gösterdi? Survivor eleme adayları kim oldu?
23.06.2020 08:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:15

Survivor'un dün akşam ekrana gelen 115. Bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve 3. Eleme adayı ismi belirlendi. Peki, Survivor 2020'de dün eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Cemal Can kimi aday gösterdi? İşte, Survivor'da yaşananlar!

Survivor 2020'de dün eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Cemal Can kimi aday gösterdi? Survivor eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR'DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Heyecan fırtınasına sahne olan SUrvivor dokunulmazlık oyununda nefes kesen anlar yaşandı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunu Cemal Can kazandı. Cemal Can böylece 1 ismi eleme adayı gösterme hakkı kazandı.

SURVİVOR 2020'DE DÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, Sercan'ı eleme adayı gösterdi. Böylece eleme adayları belirlenmiş oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor eleme adayları:

Evrim

Nisa

Sercan

Survivor 2020'de dün eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Cemal Can kimi aday gösterdi? Survivor eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR'DA NELER OLDU?

"NİSA'NIN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEDİM AMA BEN ZARAR GÖRDÜM"

Konseye içinde notlar olduğunu söylediği çantasıyla gelen Sercan Yıldırım, Nisa ile ilgili ilk defa açıklama yaptı. Nisa'ya karşı hep koruyucu olduğunu ve zarar görmesini istemediğini söyleyen Sercan, sözlerine şöyle devam etti: "En başından bugüne kadar bir çok şey yaşandı. Kendisinin hiç bir zaman zarar görmesini istemedim. Ama zarar gören ben olmuştum. Olaylar tamamen kapanmış ve ben de kendi içimde de kapatmıştım. Ama tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havasını vermesi beni çok üzdü ve etkiledi de. Bunu yediremedim kendime. Son oyundaki performansımı da kötü etkiledi."

"TEK TARAFLI BİR ŞEY OLMADI, CEMAL CAN DA ŞAHİT"

"Asla peşinden koşan ben olmadım, o da olmadı. Ama tek taraflı yaşanmadı bir şeyler, bunu herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Olaylara çok yakından şahit olan Ezgi, Aycan ve Aşkım var. Ayrıca en yakın arkadaşı olan Cemal Can da bu yaşananlara şahit. Ona da sorabilirsiniz. Bunu herkes bilsin istedim. Ancak detay vermiyorum. Bir çok not var yanımda, göstermek istiyorum ancak gerek yok. Keşke olay kapansaydı ve ben bu saçma açıklamayı yapmasaydım. Ancak bunu kendisi yaptırdı bana. Böyle bir açıklamayı istememiştim."

SERCAN VE NİSA ARASINDA NE OLDU?

Sercan Yıldırım, bir açık artırma oyununda "Nisa'ya kıyamıyorum, o yesin" diyerek cheesecake jesti yapmıştı. Survivor'un 49. bölümünde Nisa ile özel konuşmak isteyen Sercan, hislerinden bahsetmiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor çeyrek finalde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayı olarak Evrim'in adını söyledi. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde ise bireysel dokunulmazlığı Sercan kazandı ve eleme adayı olarak Nisa'yı gösterdi. Dün akşam yayınlanan bölümdeki 3. dokunulmaz oyununu yine Cemal Can kazandı ve eleme adayı olarak Sercan'ı söyledi.

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