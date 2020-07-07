Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor finali, nasıl olacak? Survivor 2020'nin finali nasıl olacak?
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Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor finali, nasıl olacak? Survivor 2020'nin finali nasıl olacak?

Finale kısa bir süre kala heyecanlı anlara sahne olan Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanırken 3. eleme adayı kim oldu? Survivor finali, nasıl olacak ve Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı gibi konular merak edildi.

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor finali, nasıl olacak? Survivor 2020'nin finali nasıl olacak?
07.07.2020 08:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 08:40

Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 14 Temmuz'da büyük final yapacak olan Survivor'da her oyun bir final havasında. Peki, dün oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. Eleme adayı kim oldu? Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler ve yanıtları…

SURVİVOR 2020'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Daha önce oynanan 2 dokunulmazlık oyunundan sonra 3. Dokunulmazlık oyunu da oynandı ve 3. Eleme adayı belirendi. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı. Sercan, eleme adayını söyledi ve bu akşam eleme konseyinde potaya girecek 3. kişiyi Yasin olarak belirledi.

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

1. eleme adayı Berkay

2. eleme adayı: Sercan

3. eleme adayı: Yasin

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor finali, nasıl olacak? Survivor 2020'nin finali nasıl olacak?

SURVİVOR 2020'NİN FİNALİ NASIL OLACAK?

Finale kalmak için yarışmacılar mücadele verirken Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor'ın son haftasında neler yaşanacağını anlattı. Acun Ilıcalı "Hiçbir Survivor'da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak" dedi.

Acun Ilıcalı yarışmacıları heyecanlandıran sözlerine şu şekilde devam etti: "Survivor tarihinde bir ilki açılıyorum dedi ve bunu son dörde kalanlar yaşayacağını belirtti. Dominik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak"

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor finali, nasıl olacak? Survivor 2020'nin finali nasıl olacak?

DOKUNULMAZLIK HAFTASI NELER OLACAK?

7 Temmuz Salı: Sezonun son ödül oyunu ve eleme konseyi

8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu

9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma günü canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki SMS oylaması sonucuyla belli olacak.

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