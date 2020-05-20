Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
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Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu.

20.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:38

Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor 2020'de adaya veda eden isim SMS oylaması sonucunda Mert Öcal oldu. Survivor eleme potasında Mert, Aycan, Yasin, Sercan ve Cemal Can isimleri yer alıyordu.

GÖNÜLLÜLER VE ÜNLÜLER'DE SMS'TE BİRİNCİ OLAN İSİMLER

Survivor'da oynanan iletişim oyunu sonrası yarışmacılar, eleme konseyinde Survivor'dan elenen isimi belirlemek için toplandı.

Gönüllüler takımında haftayı SMS'te birinci olarak kapatan Barış Murat Yağcı, ada konseyinde eleme adayı olarak Cemal Can Canseven'in ismini verdi. Bu hafta SMS'te ünlüler takımında ilk sırada yer alan isim Elif Gören oldu. Elif, 3. eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın ismini verdi.

MERT ÖCAL SURVİVOR 2020'YE VEDA ETTİ

Geçen hafta Ersin Korkut'un sakatlığı nedeniyle yarışmadan elenmesi nedeniyle uygulanamayan SMS'ler bu haftaki SMS ile birleştirildi. Yapılan oylar sonucunda ise iki takımdan da bu hafta SMS'te en az oyu alan isim Mert Öcal olarak Survivor 2020'ye veda eden isim oldu.

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.

Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.

Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.

Rol Aldığı Diziler:

İsimsizler (2017)

Savaşçı (Baran, 2017)

Aşk Yeniden (Ertan, 2015)

Bizim Okul (Murat, 2013)

Kız Annesi (Yalçın, 2011)

Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)

Oyun Bitti (Murat, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)

Doktorlar (4. Sezon 2010

Nehir (2005)

Asla Unutma (Salih, 2005)

Rol Aldığı Filmler:

Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)

Mahmut İle Meryem (2012)

Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
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