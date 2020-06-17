Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
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Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim, Mavi Takım'da en düşük SMS sıralamasına sahip olan Ardahan oldu.

17.06.2020 00:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:52

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 yarışma programında bu hafta adaya veda eden isim, SMS sıralamasında en az oyu alan Ardahan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Elif'in dokunulmazlık kolyesi nedeniyle katılmadığı ve aday olmadığı konseyde bir ilk yaşandı. Mavi takımdan bir ismin SMS birincisi olacak olması nedeniyle diğer üç yarışmacının otomatik olarak aday olacağı göz önüne alınınca ikinci konseyde oylama yapılmadı. İlk konseyde ise Ardahan takım arkadaşlarından rica ederek kendi ismini yazdırmış ve haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

SURVİVOR'DA ELENEN İSİM ARDAHAN OLDU

SMS oylaması sonucunda Survivor 2020'de hayallerine veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı, SMS sıralamasında rakiplerinden daha oy alarak adaya veda eden ismin Ardahan olduğunu açıkladı.

Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan'da doğdu ancak Adana'da ikamet ediyor. 8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giydi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı.Ardından 2 yıl Dubai'de ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Sadık Ardahan Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan'a giderek 6 yıl orada yaşadı.

Survivor 2020'nin büyük bir kısmında Gönüllüler takımında mücadele eden Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum. Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
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