Survivor 18. bölüm full izle! TV8 Survivor All Star son bölüm full HD izle! Survivor son bölümde neler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Survivor yarışma programı 18. bölümü yayınlandı. Survivor son bölüm yayınlandı! TV8 Survivor 18. bölüm izleyemeyenler Survivor son bölüm izle! TV8 Survivor 18. bölüm izle! Survivor son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.

Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?

Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE!

SURVİVOR 18. BÖLÜM İZLE!

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 6 gönüllüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise ünlüler 8-4 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 6 - 8 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor eleme konseyi başladı. Oylama sonuçları şu şekilde:

Survivor'da 3. eleme adayı Gizem oldu.

Survivor'da 4. eleme adayı Sercan oldu.

Diğer eleme adayları Furkan ve Bora idi.

Haberler.com - Gündem