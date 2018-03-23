Sürüye, Aç Kalan Kurtlar Saldırdı

Kastamonu'da aç kalan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar inerek sürüye saldırdı. Saldırıda 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Telef olan hayvanın karnından da üç tane yavru çıktı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ören Köyünde ikamet eden ve çiftçilikle geçimini sağlayan Murat Özçelik'e ait koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Ormanlık alanda koyunlarını otlatırken kurtların saldırısına uğrayan Murat Özçelik, koyunlarının bir kısmını kurtların saldırısından kurtarırken 2 küçükbaş hayvan kurtların saldırısında telef oldu. Telef olan hayvanın karnından da üç tane yavru çıktı.

Taşköprü'nün Ören Köyünde ikamet ettiğini ve geçimini çiftçilik yaparak sağladığını belirten Murat Özçelik, "Küçükbaş hayvanlarım var. Ormanlık alanda hayvanlarımı otlatırken kurtların saldırısına uğradım. Toparlayabildiğim kadar hayvanlarını toparlayarak köyüme geldim. Kurtların saldırısında iki küçükbaş hayvanım telef oldu. Telef olan bir hayvanımın karnından da üç tane yavru çıktı" dedi.

Devletin vatandaşı kırsal kesime yerleşmeleri için çeşitli teşvikler verdiğini ve en son köyüne dönene 300 koyun dahi vereceğini açıkladığını söyleyen Murat Özçelik, "Bundan yaklaşık 6 ay öncede hayvanlarımı merada otlatırken koyun sürüme ayılar saldırmıştı. Bu saldırıda hatta canımı kendim zor kurtardım. Ayıların saldırısı sonrası yaklaşık 30 küçükbaş hayvanım telef oldu. Hangi kapıya gittiysem beni geri çevirdiler. Hiç kimse bana yardımcı olmadı. Biz, geçimimizi çiftçilik yaparak sağlıyoruz. Benim 30 hayvanım telef oldu ama hiç kimse bize yardımcı olmadı. Bizde mi hayvanlarımızı satıp şehre yerleşelim. Devlet niye o zaman milletin köylere yerleşmesi için teşvikler veriyor. Tarıma gittim, Koyun-Keçi Yetiştiriciliğine de gittim, valiliğe de gittim ama hiç kimse bize yardımcı olmadı. Biz, devletimizden mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU