Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı

Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te sürünerek insanların duygularını sömüren dilenci, zabıta ekiplerini karşısında görünce ayaklandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te sürünerek insanların duygularını sömüren dilenci, zabıta ekiplerini karşısında görünce ayaklandı. Ayaklarının üzerinde yürüyebilen dilenci, deşifre edildiğini anlayınca ise intihar edeceğini söyleyerek ekiplerden kurtulmaya çalıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilerin yoğun uğrak yeri olan Gaziler ve Hürriyet caddelerinde tebdili kıyafet dilenci operasyonu düzenledi. Sivil kıyafetli zabıta ekipleri, bir dilencinin sürünerek insanların duygularını sömürdüğünü ve para topladığını fark etti. Bir süre takip ettikleri dilencinin yürümesine bir engeli bulunmadığını belirleyen ekipler, bir anda şahsın etrafını sardı. Dilenciden ayağa kalkmasını isteyen zabıta ekiplerinin bu talebi üzerine şahıs ayağa kalkarak elindeki bastonun da yardımıyla hızlı adımlarla yürümeye başladı. Zabıtaların şaşkınlığından istifade ederek kaçmaya çalışan ve bu girişimi başarısız olan dilenci, gerekli işlem ve cezaların yapılması için zabıta karakoluna götürülmek istendi. Ekipler nezaretinde yolun karşısına geçirilmek için üst geçide çıkarılan dilenci burada sahtekarlığının cep telefonu ile görüntülendiğini ve foyasının ortaya çıktığını fark edince intihar edeceğini söyleyerek, üst geçidin demir korkuluklarına çıkmaya çalıştı. Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile bu girişimi ve şovu başarısız olan dilenci, karakola götürüldü.

İsminin B.D. olduğu belirlenen dilencinin cebinden 80 TL çıkarken, şahsa ekipler tarafından 277 TL para cezası tatbik edildi. - GAZİANTEP

Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı

Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı

Sürünme numarasıyla dilenen şahıs zabıtadan kaçamadı

18 yaşındaki genç, geride tek cümlelik not bırakarak canına kıydı

18 yaşındaki genç, geride tek cümlelik not bırakarak canına kıydı

 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'den haber var! Babasından hamburger ve oyuncak istemiş

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'den haber var! Babasından hamburger ve oyuncak istemiş

 2 kez intihara kalkışan adam, son girişiminde kurtarılamadı

2 kez intihara kalkışan adam, son girişiminde kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title