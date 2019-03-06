Sürücünün Vitesi Karıştırması İşçinin Hayatına Mal Oldu

– Rusya'da bir çalışan, rampa üzerindeki içecekleri kamyona yüklediği sırada, acemi kamyon sürücüsünün vitesi karıştırarak aniden geri gitmesi sonucu rampa ile kamyon arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay Rusya'ya bağlı federe bir cumhuriyet olan Buryatya'nın başkenti Ulaan Üde'de meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir çalışanın, yükleme rampasındaki içecekleri kamyona yüklediği görülüyor. Tam bu sırada, kamyon sürücüsünün vitesi karıştırarak aniden geri gitmesi sonucu, çalışan yük yükleme rampası ve dorse arasına sıkışıyor. Kamyonun hareket etmesiyle sıkıştığı yerden kurtulan çalışanın yardımına iş arkadaşı koşsa da, 43 yaşındaki talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybediyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 26 yaşındaki kamyon sürücüsünün 'ihmal' ile suçlandığı ve yaşanan olaydan 3 gün önce işe alındığı belirtildi.

BENZERİ TÜRKİYE'DE DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelmişti. Kasım ayında meydana gelen olayda, buzdolabı yüklü tır geri manevra yaptığı sırada dorse ile yükleme rampası arasına sıkışan bir işçi feci şekilde hayatını kaybetmiş ve ölüm anı işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: DHA