Sürücü değiştirmek pahalıya patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sürücü değiştirmek pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | 3. Sayfa

Sürücü değiştirmek pahalıya patladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri, durdurdukları araçtaki sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını görünce şaşırdı.

Sürücü değiştirmek pahalıya patladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri, durdurdukları araçtaki sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını görünce şaşırdı. Sürücü koltuğu yanındaki koltuktaki 2 şahsın yer değiştirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde uygulama yaptılar. Ekipler, 35 ABL 198 plakalı aracı durdurdu. Durdurulan araca yaklaşan polis, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını, sürücü koltuğu yanındaki koltukta bulunan 2 şahsın yer değiştirmeye çalıştıklarını gördü. Sürücü koltuğu yanındaki koltukta sıkışan 2 şahıs da aynı kapıdan dışarı çıktı.

Yapılan incelemede Ş.A.'nın ehliyetsiz olduğu için yanındaki sürücü belgesi bulunan M.K.ile yer değiştirmeye çalıştığı tespit edildi. Sürücü Ş.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı sırada sürücü, "Aracı yeni aldım. 40 bin TL borcum var. Ceza yazmayın" demesi dikkat çekti.

Sürücü değiştirmek pahalıya patladı
Sürücü değiştirmek pahalıya patladı
Sürücü değiştirmek pahalıya patladı
Sürücü değiştirmek pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, koronavirüsten öldü
28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, koronavirüsten öldü
Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Şenol Güneş Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sürücü değiştirmek pahalıya patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 00:05:42. #1.15#

title