Sürücü adayının kullandığı otomobile tır çarptı: 2 Yaralı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sürücü adayının kullandığı otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Korkuteli - Burdur karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü adayı Ebru Yücel idaresindeki 07 RY 075 plakalı otomobile, aynı istikamette ilerleyen Salih Bulut idaresindeki 48 JE 870 Plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak refüje çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü adayı Ebru Yücel ile kurs usta öğreticisi İsmail Yıldırım ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırdı. - ANTALYA