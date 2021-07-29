ŞURKAV Dijital Bilgi Yarışması Mobil Uygulaması Tanıtıldı
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ŞURKAV Dijital Bilgi Yarışması Mobil Uygulaması Tanıtıldı

ŞURKAV Dijital Bilgi Yarışması Mobil Uygulaması Tanıtıldı
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Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından, şehrin tanıtımı ve eğlenerek Şanlıurfa ve kültürü hakkında bilgi edinilmesi amacıyla Şanlıurfa ve Kültürü Konulu Dijital Bilgi Yarışması Projesi kapsamında hazırlanan mobil uygulama kamuoyuna tanıtıldı.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından, şehrin tanıtımı ve eğlenerek Şanlıurfa ve kültürü hakkında bilgi edinilmesi amacıyla Şanlıurfa ve Kültürü Konulu Dijital Bilgi Yarışması Projesi kapsamında hazırlanan mobil uygulama kamuoyuna tanıtıldı.

Valilik konferans salonunda düzenlenen tanıtım programına, Vali Abdullah Erin, ŞURKAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Google Play ve Apple Store mağazalarından "Kültür Bilgi Yarışması" adıyla indirilebilen mobil uygulama ile; başta Şanlıurfalılar olmak üzere ülkemizdeki tüm insanların "Eğlenerek Şanlıurfa ve Kültürü Hakkında Bilgi Edinmeleri"ni sağlamak amacıyla Şanlıurfa'nın tarih, kültür, sanat, turizm, ekonomi, coğrafi, örf, adet, gelenek, görenek ve benzeri tüm değerlerinin tanıtılması, ulusal bazda Şanlıurfa'nın bilinirliğini artırmak ve Şanlıurfa ekonomisine katkı sunmak amaçlanıyor.

Uygulamayı cep telefonlarına yükleyip, sorulan 12 soruyu bilerek hediye çekilişine başvuran katılımcılar arasından vakıfça oluşturulacak komisyon huzurunda her ay yapılacak çekiliş ile il dışından gelecek 10 katılımcıya 1 gece ücretsiz konaklama, restoran, rehberlik, uçak bileti indirimleri ile müze ve Göbeklitepe'ye ücretsiz giriş hakkı hediye edilecek.

İl içinden yarışmalara katılan 10 talihliye ise farklı ödüller verilecek. Dijital bilgi yarışması ilk çekilişi 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren başlayacak.

Kaynak: Habermetre

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